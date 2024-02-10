Zonguldak'ta AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

Beldelerde ise Çaydeğirmeni'nden Satılmış Gebeş, Filyos'tan Ömer Ünal, Saltukova'dan Adil Düzlü, Nebioğlu'ndan Ali Özdal, Karapınar'dan Nejdet Dernek, Perşembe'den Turhan Okumuş, Bakacakkadı'dan Sezgin Özdemir, Beycuma'dan Vural Kundakçıoğlu, Gelik'ten Hikmet Bektaş, Çatalağzı'ndan Yunus Lütfi Çoban, Muslu'dan Şener Aydın, Karaman'dan Servet Üstün, Ormanlı'dan Bayram Başol, Elvanpazarcık'tan Hüseyin Uzun, Gülüç'ten Kerim Sönmez, Gümeli'den Aytaç Tosun ve Kandilli'den Osman Çakmakoğlu'nun aday olduğu açıklandı.

Zonguldak'ta AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 7 ilçe ve 17 beldede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

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