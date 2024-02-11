Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 85'inci gününde

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de devam ediyor.

Çalışmaların 85'inci gününde sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı liman içi ve çevresinde sürdürüyor.

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