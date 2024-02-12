Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri yapılıyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve sahil şeridinde gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.