Zonguldak'ta denize giren kişi boğuldu
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu plajlar mevkisinde denize giren Recep Dinler'in (28) bir süre sonra hareketsiz halde su yüzeyinde durduğunu görenler durumu cankurtaranlara bildirdi.
Dinler, cankurtaran ekipleri ve vatandaşlarca kıyıya çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Dinler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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