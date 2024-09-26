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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, partisinin Zonguldak İl Başkanlığında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Ülkemize, milletimize sadece hizmetkar olacağız. Bu niyetle bu anlayışla 22 yıllık bir hizmet destanı yazmış olan partiyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:03
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, partisinin Zonguldak İl Başkanlığında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Ülkemize, milletimize sadece hizmetkar olacağız. Bu niyetle bu anlayışla 22 yıllık bir hizmet destanı yazmış olan partiyiz." dedi.

        AK Parti "Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir dizi program için Zonguldak'a gelen Zeybekci, bir otelde düzenlenen "İl Bilgilendirme Sunumu Toplantısı" ile sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

        Ardından Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Zeybekci, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü. Zeybekci, MFA Maske Fabrikası'nı ziyaret etmesinin ardından İl Özel İdaresi çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Zeybekci, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Zeybekci, simit fırınında tezgahın başına geçerek vatandaşlara ve basın mensuplarına simit ikram etti.

        Ardından partisinin il başkanlığına geçen Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, parti olarak ülkeye ve millete hizmetkar olma niyetlerini ve bu hizmetlerini de gösteren tek parti olduklarını söyledi.

        Zeybekci, hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini dile getirerek, "Ülkemize, milletimize sadece hizmetkar olacağız. Bu niyetle bu anlayışla 22 yıllık bir hizmet destanı yazmış olan partiyiz. Milletimizin iradesi gereği gerek yerel yönetimlerde gerekse parlamentoda oluşan iradesini sonuna kadar öpüp başımıza koymuşuzdur." diye konuştu.

        Bugüne kadar asla birileri gibi "Dağdaki çobanın oyu ile benim oyum bir mi olacak?" diyen ahlak ve zihniyet içinde hiç olmadıklarını vurgulayan Zeybekci, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletimizin gösterdiği iradeye ne kadar saygı gösteriyorsak 2024 mart seçimlerinde yerel yönetimlerde milletimizin gösterdiği iradeye de aynı şekilde saygı gösteriyoruz. O seçimlerin de milletimize hayırlı olmasını diliyoruz ve temenni ediyoruz. Hizmetkar olmak yerine yönetmek zihniyetinde olanların bizimle ne kadar ayrıştığını, ne kadar farklı olduğunu da milletimiz görecektir. Farkı fark edecektir." ifadelerini kullandı.

        Zeybekci, Türkiye'nin, geçen senenin rakamlarına ve bu yılın ilk iki çeyreğe bakıldığında dünyada en hızlı büyüyen ilk 2-3 ülkeden biri olduğuna işaret ederek, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolculuğunun mutlaka ve mutlaka gerçekleştirileceğini hatta daha ilerisine geçileceğini dile getirdi.

        - "İstihdama ve ihracata dayalı büyüme son derece sağlıklıdır"

        Gelişmekte olan ülkeler grubu, OECD üyesi ülkeler veya Dünya Bankası sıralamalarının tamamında Türkiye'nin ilk üçte yer aldığını belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

        "Her büyüme sağlıklı mıdır? İthalata dayalı büyüme değilse sadece tüketime dayalı bir büyüme değilse üretime, istihdama ve ihracata dayalı büyüme ise son derece sağlıklıdır. Bizim de büyümemiz şu anda ihracata ve üretime dayalı, tüketime dayalı değil. Biraz yavaşlayacağız. Bu senenin son iki ve üçüncü çeyreklerinde biraz yavaşlayacağız ama asla dünyadaki gibi 1'ler, 2'ler seviyesine düşmeyeceğiz. 3'ün altına inmeyeceğiz. Ortalama yüzde 5'in altında büyürsek işsizliği asla aşağı düşüremeyiz. Yüzde 6 ve üzerinde büyümemiz gerekiyor ki işsizlik aşağıya doğru gelsin. Yani bir zorunluluğumuz var."

        Zeybekci, daha gidecek yollarının olduğunu söyleyerek, "Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisine nominal, satın alma gücü paritesine göre de dünyada ilk 6, 7 hedefimiz var. Oraya varana kadar durmak yok, yola devam." dedi.

        Konuşmasının ardından Zeybekci, il başkanlığında "3 Kademe Teşkilat Toplantısı" ile mevcut ve eski milletvekilleri ile önceki dönem il başkanlarıyla toplantıya katıldı.

        Zeybekci, daha sonra Maden Müzesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda gençlerle buluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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