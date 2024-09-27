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        Zonguldak'ta "Kuyu-28" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 19:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 19:44
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        Zonguldak'ta "Kuyu-28" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, devlet hastanesinden usulsüz raporlar alındığı bilgisi üzerine 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında doktor, sağlık çalışanları ve muhtarın da bulunduğu 7 zanlı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlamasıyla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, yapılan incelemede, farklı kentlerden 129 kişinin Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinden rapor aldığının belirlendiği belirtildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 58 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 24 Eylül'de düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda 160 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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