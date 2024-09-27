Zonguldak'ta "Kuyu-28" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 58 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 24 Eylül'de düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda 160 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aralarında doktor, sağlık çalışanları ve muhtarın da bulunduğu 7 zanlı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlamasıyla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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