Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

        Zonguldak'ta Amatör Spor Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Amatör Spor Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta Amatör Spor Haftası kutlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve açılış programı gerçekleştirdi.

        Vali Yardımcısı Hasan Göç'ün de katıldığı programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in konuşmasının ardından çeşitli branşlarda spor ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        İşçi servis minibüsü yandı
        İşçi servis minibüsü yandı
        Öldürülen kadınlar için pedal çevirdiler
        Öldürülen kadınlar için pedal çevirdiler
        Zonguldak'ta "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi
        Zonguldak'ta "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi
        Zonguldak'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Zonguldak'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yunan öğrenciler, Erasmus kapsamında Zonguldak'ta programlara katıldı
        Yunan öğrenciler, Erasmus kapsamında Zonguldak'ta programlara katıldı
        Zonguldak'ta huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim
        Zonguldak'ta huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim