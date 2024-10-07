Zonguldak'ta Amatör Spor Haftası kutlandı
Zonguldak'ta Amatör Spor Haftası kutlandı.
Zonguldak'ta Amatör Spor Haftası kutlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve açılış programı gerçekleştirdi.
Vali Yardımcısı Hasan Göç'ün de katıldığı programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in konuşmasının ardından çeşitli branşlarda spor ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
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