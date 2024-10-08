Zonguldak'tan kısa kısa

Katılımcılara arkeolog Güzin Bilir ve kazı ekibi tarafından antik kentin tarihi, yapılan kazının kent belleğine katkısı ve önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Merkezi tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak BEÜ) Farabi Kampüsü'nde düzenlenen programa katılan üniversite öğrencileri ve gençlik liderleri, "Kudüs Müslümanlarındır", "Gazze Seninleyiz" ve "Filistin Halkı Yalnız Değildir" yazılı dövizlerle yürüdü.

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri ve gençlik liderleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sessiz yürüyüşle protesto etti.

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