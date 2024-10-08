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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta üniversite öğrencileri ve gençlik liderleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sessiz yürüyüşle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:38
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak'ta üniversite öğrencileri ve gençlik liderleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sessiz yürüyüşle protesto etti.

        Gençlik Merkezi tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak BEÜ) Farabi Kampüsü'nde düzenlenen programa katılan üniversite öğrencileri ve gençlik liderleri, "Kudüs Müslümanlarındır", "Gazze Seninleyiz" ve "Filistin Halkı Yalnız Değildir" yazılı dövizlerle yürüdü.

        Türkiye ve Filistin bayraklarıyla gerçekleştirilen sessiz yürüyüşün ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Etkinlik, Zonguldak BEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Soylu'nun "Direnişin simgesi Gazze" konulu konferansıyla devam etti.

        Gazze'deki soykırım hakkında katılımcılara bilgi veren Soylu'ya, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Yavaş tarafından plaket verildi.

        - Çocuklar velileriyle Acheron Nekropolü'nde kazı çalışması yaptı

        Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi koordinatörlüğünde Kırmacı Mahallesi'ndeki Acheron Nekropolü'nde çocuklar ve velilerin katılımıyla kazı çalışması gerçekleştirildi.

        Koordinatör Can Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, kültürel mirasa yönelik farkındalık oluşturulması hedefiyle ebeveyn-çocuk kazı tanıtım atölyesi etkinliği düzenlediklerini belirtti.

        Katılımcılara arkeolog Güzin Bilir ve kazı ekibi tarafından antik kentin tarihi, yapılan kazının kent belleğine katkısı ve önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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