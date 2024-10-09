AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz getirildi

AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz atandı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yaptığı açıklamada, AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda önemli bir görev değişikliğine şahit olduklarını bildirdi.

İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nı büyük bir özveri ve başarıyla yürüten Benhur Özübek'in, yaş haddi sebebiyle görevini devrettiğini vurgulayan Çağlayan, "Ancak Benhur kardeşimiz, partimize olan hizmetine bundan böyle AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı olarak devam edecektir. Bu vesileyle kendisine şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve katkılar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.