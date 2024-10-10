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        Zonguldak'ta ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:42
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        Zonguldak'ta ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu.

        Çatalağzı beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Hayriye A, dün sabah saatlerinde defne yaprağı toplamak için evden ayrıldı. Yaşlı kadının akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine yakınları ihbarda bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpekleri ve dronla karadan ve havadan arama çalışması başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve vatandaşların da katılımıyla yapılan aramalarda Hayriye A. yaklaşık 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

        Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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