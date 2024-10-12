Zonguldak'ta bahçeye devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü öldü

Toklu'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve AFAD ekiplerince ters dönen araçta kalan sürücüyü kurtarma çalışması başlatıldı.

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