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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:21
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kendini Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtarak veya Zonguldak Belediyesi ve yöneticilerinin adını kullanarak ayni ve nakdi yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

        Açıklamada, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için güvenlik güçlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

        -Devrek'te parklarda bakım çalışmaları sürüyor

        Devrek'te parklar bakım ve onarım çalışmasıyla yeni bir görünümüne kavuşuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan banklar ve kamelyalarının onarılmasının yanı sıra oyun grupları da yenileniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, parklardaki oyun grupları ve bankların kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bunları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

        Parklarda spor aletleri, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanlarının bulunduğunu aktaran Ulupınar, "Ekiplerimiz gerçekleştirdikleri bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla parklarımızı güzel ve güvenli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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