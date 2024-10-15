Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kendini Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtarak veya Zonguldak Belediyesi ve yöneticilerinin adını kullanarak ayni ve nakdi yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için güvenlik güçlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

-Devrek'te parklarda bakım çalışmaları sürüyor

Devrek'te parklar bakım ve onarım çalışmasıyla yeni bir görünümüne kavuşuyor.