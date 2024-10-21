Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göreve yeni atanan Gökçebey Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Şıktaş'ı tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine görevinde başarılar dileyerek, Gökçebey için hayırlı olmasını temenni etti.

- Başkan Ulupınar gazeteciler gününü kutladı

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulupınar, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.