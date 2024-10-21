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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göreve yeni atanan Gökçebey Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:44
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göreve yeni atanan Gökçebey Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş'ı makamında kabul etti.

        Kaymakam Şıktaş'ı tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine görevinde başarılar dileyerek, Gökçebey için hayırlı olmasını temenni etti.

        - Başkan Ulupınar gazeteciler gününü kutladı

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ulupınar, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

        Basının kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini aktaran Ulupınar, şunları kaydetti:

        "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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