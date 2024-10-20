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        Zonguldak'ta evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri defnedildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 20.10.2024 - 23:58
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        Zonguldak'ta evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri defnedildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        Belediye Sitesi Mahallesi'nde dün evlerinde ölü bulunan Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'nin (60) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Radaraltı Camisi'ne getirildi.

        Burada çift için helallik alınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından Olukbaşı Mezarlığına defnedildi.

        Kilimli ilçesinde Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'den (60) dün haber alamayan komşuları, durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde bulmuştu.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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