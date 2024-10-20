Zonguldak'ta evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri defnedildi

Kilimli ilçesinde Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'den (60) dün haber alamayan komşuları, durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde bulmuştu.

Burada çift için helallik alınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Belediye Sitesi Mahallesi'nde dün evlerinde ölü bulunan Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'nin (60) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Radaraltı Camisi'ne getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.