Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Zonguldak'ta ilçe kongresine katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti, sınırları aşan bir birliktelik ve kardeşlik ruhuyla, dünyanın dört bir yanında adaletin ve barışın tesis edilmesi için haklının yanında olmaya, zulmün karşında durmaya devam ediyor. Bu mücadele, gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm mazlumların huzuru, güvenliği ve geleceği için verilen bir mücadeledir. Ve bu mücadele, adaletin ve huzurun hüküm sürdüğü daha adil bir dünya düzeni kurulana dek sürecek." dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir kongre salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne gelen Göktaş'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya bina girişinde karşıladı.

Daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçen Göktaş, burada yaptığı konuşmada, ülkeyi, insanı merkeze alan yönetim anlayışına kavuşturan AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle başlattığı hizmet ve eser siyasetinde 23 yılını geride bıraktığını anlattı. Göktaş, bu süre zarfında AK Parti teşkilatlarının heyecanından, coşkusundan, azminden hiçbir şey kaybetmediğini, bugün de Türkiye'nin en güçlü partisi olarak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Zonguldak'ın, yapılan yatırımlarla tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüştüğünü, kadim medeniyetlere yurt olmuş bu coğrafyanın sadece üretimle değil, aynı zamanda sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerle de ülkenin kalkınmasında önemli rol üstlendiğini anlatan Göktaş, kentin 23 yılda AK Parti'nin bütün ülke sathına yaygınlaştırdığı hizmet anlayışıyla hak ettiği itibara kavuştuğunu belirtti. Bakan Göktaş, 23 yıl boyunca kentte gerçekleştirilen 189 milyar 407 milyon liralık yatırımların yaklaşık 5,6 milyar lirasının aile ve sosyal hizmetler alanındaki yatırım ve desteklerden oluştuğunu bildirerek, "Bu kapsamda Zonguldak'ta 6 sosyal hizmet merkezimizde tüm hizmetlerimizi tek çatı altında birleştirdik. Aile Sosyal Destek Programımızla 2017'den bu yana 32 bin 389 haneye destek olduk. 2013'ten itibaren Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla yaklaşık 3 bin kişiye, Aile Eğitim Programı ile 21 bin 581 kişiye eğitim verdik." diye konuştu.

Deprem bölgesinden başlattıkları Aile ve Gençlik Fonu kapsamında eylül ayı itibarıyla Zonguldak'tan da başvuru almaya başladıklarını, böylece evlenip yuva kurmak isteyen gençlere destek olma yolunda önemli adım atmış olduklarını aktaran Göktaş, kentteki 6 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı girişimciler olmalarını desteklediklerini, "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" seminerleriyle de 2018'den bu yana 10 bin 544 kadına ulaştıklarını kaydetti. - "Hak temelli anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz"

Göktaş, kentte ev tipi bakım modeliyle hizmet verdikleri 10 çocuk evi, 3 çocuk evleri sitesi ve 1 çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimiyle 193 çocuğa devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sundukları, 83 koruyucu aileyle 92 çocuğu sıcak yuvalara kavuşturdukları bilgisini paylaştı. Zonguldak'ta "Sosyal ve Ekonomik Destek Programı" ile aile bütünlüğünü koruyarak, 530 çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunduklarını, ayrıca kentteki 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olduklarını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem veriyoruz. Bu hizmetimizden de bugüne kadar 6 bine yakın vatandaşımız faydalanıyor. 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 1 umut evi ve 2 özel engelli bakım merkezimizde 226 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra 4 huzurevi ve 1 aktif yaşam merkezimizde de 193 büyüğümüze hizmet veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda da Zonguldak yeni huzurevine kavuşacak. Bakanlık olarak, engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize hak temelli anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, kökü asırlar öncesine dayanan bu hareketin, sadece Türkiye'nin yükselişi için değil aynı zamanda geleceği için mücadele eden tüm milletlerin sesi olmaya devam ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Bu ses, 'İsrail'in, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek etnik temizlik ve açık bir soykırım uyguladığını' Birleşmiş Milletler kürsüsünde tüm devletlerin yüzüne haykırıyor. Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu. AK Parti, sınırları aşan bir birliktelik ve kardeşlik ruhuyla, dünyanın dört bir yanında adaletin ve barışın tesis edilmesi için haklının yanında olmaya, zulmün karşında durmaya devam ediyor. Bu mücadele, gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm mazlumların huzuru, güvenliği ve geleceği için verilen bir mücadeledir. Ve bu mücadele, adaletin ve huzurun hüküm sürdüğü daha adil bir dünya düzeni kurulana dek sürecek. AK Parti teşkilatımız, Somali'den Myanmar'a, Lübnan'dan Etiyopya'ya, Libya'dan Filistin'e dünya mazlumlarının sesi olan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmaya devam edecek."

- "Ülkemizin barışına ve huzuruna kastedenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" Göktaş, dünyada ezberlerin değiştiği bir dönemden geçildiğini, artık bölgesinde güç, dünyada söz sahibi olan, yaşananlara seyirci kalmayan, kuvveti tesirli Türkiye'nin olduğunu vurgulayarak, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya köprüler kuran, yeni işbirlikleri geliştiren ve oyun değiştiren bir Türkiye'nin varlığına dikkati çekti. AK Parti'nin, her türlü vesayeti, kuşatmayı kaldırarak, eli kanlı darbecileri püskürterek, terör yuvalarını dağıtarak milletin yolunu açan bir hareket olduğunun altını çizen Göktaş, "Kuşkusuz, önüne çıkan tüm engelleri aşmasında vatandaşlarımızın güveni ve desteği en büyük güç kaynağımız olmuştur. Şunu unutmamalıyız ki bizler, vatandaşlarımızın sorumluluğunu, ülkemizin refahını ve güvenliğini, vatanımızın her bir karış toprağını mukaddes bilen bir davanın mensuplarıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Çaycuma ilçe kongresinin, hem AK Parti teşkilatına hem de ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ile Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu ve yeni yönetimlerine başarı temennisinde bulundu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına da değinen Göktaş, "Yaralılarımız için acil şifalar, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, sevenlerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin barışına ve huzuruna kastedenlerle, vatanımıza, milletimize ihanet edenlerle, terör örgütleriyle ve teröre destek verenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

Konuşmanın ardından AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, Bakan Göktaş'a Zonguldak'ın simgelerinin yer aldığı tablo hediye etti. AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın da birer konuşma yaptığı kongrede tek aday olan Yiğit, güven tazeledi. Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekili ve Zonguldak İl Koordinatörü Ersan Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri de katıldı.