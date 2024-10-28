Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in ilk vilayeti olarak Zonguldak'ın ülkenin kalkınmasında ve sanayileşmesinde taşıdığı stratejik önem sayesinde bu unvanı aldığını, Cumhuriyet'in kuruluşundaki değerli katkılarıyla ön plana çıktığını belirtti.

Bu tarihi sorumlulukla milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle elde ettiği Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmaya, aynı azimle geleceğe taşımaya devam ettiklerini aktaran Hacıbektaşoğlu, "101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladığımız bu anlamlı günde Zonguldak'ın ülkemizin gelişimindeki öncü rolünü bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azim ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyet; bize özgür, çağdaş ve bağımsız bir toplumun temelini attı. Bu değerli miras, daha aydınlık yarınlar için çalışma azmi verirken, Zonguldak olarak Cumhuriyet'imizin hedefleri doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı güçlendirmektedir. İlimiz, başta maden işçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın gayretiyle ülkemizin gelişimine sunduğu katkıyı sürdürmekte, Cumhuriyet'in kazanımlarını geleceğe taşımak için her alanda sorumluluklarını yerine getirmektedir."