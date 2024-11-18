Zonguldak'ta evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Yangının çıkış ve Koç'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'taki tek katlı evinde yalnız yaşayan Yalçın Koç'un sabah kahvehaneye gelmediği gören komşuları, kontrol için adresine gitti. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

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