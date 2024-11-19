Zonguldak'ta fırtınada batan geminin personeli anıldı

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından hayatını kaybeden denizcilerin yakınları tarafından katılımcılara lokma ve mevlit şekeri dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü gıyabi cenaze namazından önce yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden denizcilere başsağlığı dileyerek, "7 kardeşimizin cenazesine ulaşılamadı. Ailelerin acısını paylaşmak üzere Kaymakamlığımızın organizesiyle vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılacağız." dedi.

Ali Molla Camisi'nde de hayatını kaybedenler için Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Kaymakam Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın ve diğer ilgililer ile gemi personelinin aileleri, römorköre binerek 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşıldığı bölgede denize karanfil bıraktı.

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