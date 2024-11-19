Zonguldak'ta fırtınada batan geminin personeli anıldı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin 5'i hayatını kaybeden, 7'si kayıp personeli için anma töreni düzenlendi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin 5'i hayatını kaybeden, 7'si kayıp personeli için anma töreni düzenlendi.
İlk tören, kuru yük gemisinin battığı alanda gerçekleştirildi.
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Kaymakam Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın ve diğer ilgililer ile gemi personelinin aileleri, römorköre binerek 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşıldığı bölgede denize karanfil bıraktı.
Ali Molla Camisi'nde de hayatını kaybedenler için Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi.
İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü gıyabi cenaze namazından önce yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden denizcilere başsağlığı dileyerek, "7 kardeşimizin cenazesine ulaşılamadı. Ailelerin acısını paylaşmak üzere Kaymakamlığımızın organizesiyle vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılacağız." dedi.
Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından hayatını kaybeden denizcilerin yakınları tarafından katılımcılara lokma ve mevlit şekeri dağıtıldı.
- Olay
Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.
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