Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zonguldak-Filyos seferini yapan bakım treni, Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B'nin (52) kullandığı 67 AAV 850 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.B.K. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı, geçici olarak durdurulan seferler de tekrar başlatıldı.
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