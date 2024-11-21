Zonguldak'ta trenin hafif ticari araca çaptığı kazada ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Efe Baran Kazancı (14) için Karaelmas Mahallesi Şentepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende, çocuğun babası Nejdet ile askerden izinli gelen ağabeyi Enes Kazancı, ayakta durmakta zorlandı.
Kazancı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karaelmas Şentepe Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Kazancı'nın yakınları ve okul arkadaşları, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile vatandaşlar katıldı.
Zonguldak-Filyos seferini yapan bakım treni, dün Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B'nin (52) kullandığı 67 AAV 850 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Efe Baran Kazancı yaralanmıştı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Efe Baran Kazancı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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