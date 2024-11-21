Zonguldak'ta trenin hafif ticari araca çaptığı kazada ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Zonguldak-Filyos seferini yapan bakım treni, dün Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B'nin (52) kullandığı 67 AAV 850 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Efe Baran Kazancı yaralanmıştı.

Törene, Kazancı'nın yakınları ve okul arkadaşları, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile vatandaşlar katıldı.

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