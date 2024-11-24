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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:56
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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İsafakıhlı köyünde C.Ö. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö, E.G'yi tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.G, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli C.Ö. ise olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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