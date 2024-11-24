Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İsafakıhlı köyünde C.Ö. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö, E.G'yi tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.G, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli C.Ö. ise olayda kullanılan tabancayla yakalandı.
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