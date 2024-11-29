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        Devrek'te TSO yönetimi kadın ve genç girişimcilerle buluştu

        Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu ve yönetimi, kadın ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:35
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        Devrek'te TSO yönetimi kadın ve genç girişimcilerle buluştu
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        Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu ve yönetimi, kadın ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

        Odanın hizmet binasında düzenlenen programda, 2024 yılı iş planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı, 2025 yılı iş planı hazırlıkları ve faaliyet takvimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Başoğlu, girişimcilerin ihtiyaçlarını, işbirliği fırsatlarını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik fikirlerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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