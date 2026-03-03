Canlı
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi anıldı

        Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için Maden Şehitleri Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, anıta çelenk sunuldu.

        Törende konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, maden işçilerini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

        Bu günün simge haline geldiğini belirten Yağcıoğlu, "İş kazalarında hayatını kaybeden tüm maden emekçilerinin anıları önünde saygıyla eğiliyor, onların anısını güvenli ve insan onuruna yarışır çalışma koşulları için yürüttüğümüz örgütlü mücadelemizin tarihsel sorumluluğu olarak görüyoruz." dedi.


        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da yıllardır iş güvenliği ve işçi sağlığının önemine dikkati çektiklerini anlatarak, yatırımların ivedilikle yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

