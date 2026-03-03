Canlı
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

        Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:21
        Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

        Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

        Törende faciada hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

        17 yıllık madenci Doğan Ünlü, gazetecilere, madenciliğin dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kollarından biri olduğunu belirterek, "Tüm madencilere kolaylıklar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Madene üretim, devlet, ailemiz, çocuklarımız için giriyoruz. Zor bir iş kolu ama o atmosfere girildiği zaman o tehlike pek hissedilmiyor. Kendinizi işinize veriyorsunuz. Belli bir emek veriyorsunuz." diye konuştu.

        Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile madenciler katıldı.

        TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri faciadan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

