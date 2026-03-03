Canlı
        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisini andı.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisini andı.

        Hacıbektaşoğlu, yayımladığı mesajında, Kozlu'da meydana gelen ve milletin hafızasına derin acı olarak kazınan grizu faciasının yıl dönümünde olduklarını, bu elim kazada hayatını kaybeden madencileri rahmetle, minnetle ve hürmetle andıklarını kaydetti.

        Yeraltının karanlığında alın teriyle ekmeğini kazanan kahraman madencilerin, yalnızca ailelerinin değil, şehrin ve ülkenin umudu olduklarını belirten Hacıbektaşoğlu, "Onların fedakarlığı, emeği ve cesareti, Zonguldak'ın kömürle yoğrulmuş tarihinin en onurlu sayfalarında daima yaşayacaktır. Bugün, aradan geçen yıllara rağmen yüreğimizdeki acı ilk günkü tazeliğini koruyor. Evlatlarını, eşlerini, babalarını kaybeden ailelerimizin hüznünü paylaşıyor acılarını yürekten hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Rektör Özölçer'den ziyaret

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne (BAİBÜ) atanan Prof. Dr. Faruk Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        BEUN'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Özölçer, 2025 aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle göreve başlayan Rektör Yiğit'i tebrik etti.

        Yeni vazifesinin üniversiteye, şehre ve akademik camiaya hayırlı olmasını temenni eden Özölçer, üniversitelerin bilgi üretiminin yanı sıra ülkenin kalkınma vizyonuna yön veren kurumlar olduğuna dikkati çekti.

        Rektör Yiğit de BEUN'un son yıllarda ortaya koyduğu akademik performans, kalite odaklı çalışmaları ve uluslararasılaşma vizyonuyla yükseköğretim camiasında müstesna konumda yer edindiğini ifade etti.

