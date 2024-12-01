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        Zonguldak'ta uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:23
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        Zonguldak'ta uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 148 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu, 2 uyarıcı hap, 2 litre sahte alkol, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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