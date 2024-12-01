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        Zonguldak'ta 4 mahalle referandumla belde belediyesine bağlandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki köye bağlı 4 mahalle, gerçekleştirilen referandum sonucu belde belediyesine bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:19 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:21
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        Zonguldak'ta 4 mahalle referandumla belde belediyesine bağlandı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki köye bağlı 4 mahalle, gerçekleştirilen referandum sonucu belde belediyesine bağlandı.

        Bılık ve Osmanbeyler köylerine bağlı toplam 4 mahalle sakini, belediye sınırlarına geçmek için imza topladı. Toplanan imzalar, İlçe Kaymakamlığına teslim edilmesinin ardından referandum kararı alındı.

        Bılık köyünde tercihini yapmak için sandığa giden 207 seçmenin bulunduğu 3 mahallede 162 oy kullanıldı. Oylardan 156'sı "evet", 4'ü ise "hayır" çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

        Osmanbeyler köyüne bağlı Alduvaklar Mahallesi'ndeki referandumda ise 84 oy "evet", 16 oy ise "hayır" çıkarken, 2 geçersiz oy sayıldı.

        Böylece Saraçoğlu, Camallar, Çay ve Alduvaklar mahalleleri, Çaydeğirmeni Belediyesine bağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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