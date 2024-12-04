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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Dünya Madenciler Günü mesajı

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:51
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Dünya Madenciler Günü mesajı
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hacıbektaşoğlu, mesajında, emeği, alın teri ve fedakarlığıyla yer altının karanlığını aydınlatan madencilerin, ülkenin kalkınmasında ve ekonominin güçlenmesinde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Madenciliğin, emekle yoğrulmuş kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Madencilerimiz, zorlu koşullara rağmen yılmadan çalışarak, ülkemizin doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırmakta ve geleceğimizi inşa etmektedir. Onların cesareti, azmi ve çalışkanlığı hepimize ilham kaynağı olmaktadır. Özellikle Zonguldak gibi maden ocaklarıyla anılan kentlerimizde, bu mesleğin toplumumuz için taşıdığı anlam çok daha derin ve özel bir boyut kazanmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, yer altındaki zor koşullarda alın teri döken tüm madencilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyor ve ailelerine sabır diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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