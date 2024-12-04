Zonguldak'ta Dünya Madenciler Günü törenle kutlandı

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, "Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun, emeğin ve alın terinin simgesi meslektaşlarımın gününü kutluyorum. TTK'da çalışan madencilerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı müesseselerde çalışan maden işçileriyle bir araya geldi.

Kaymakçı, bu özel günün madencilik sektöründe çalışanların onurlandırılması, madenciliğin toplumsal ve ekonomik öneminin vurgulanması amacıyla her yıl kutlandığını belirtti.

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