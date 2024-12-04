Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Dünya Madenciler Günü törenle kutlandı

        Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Dünya Madenciler Günü törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

        Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, törende yaptığı konuşmada, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nün önemine değindi.

        Kaymakçı, bu özel günün madencilik sektöründe çalışanların onurlandırılması, madenciliğin toplumsal ve ekonomik öneminin vurgulanması amacıyla her yıl kutlandığını belirtti.

        Daha sonra maden emekçisi Alaaddin Kara'nın çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

        -GMİS yöneticileri, maden işçileriyle buluştu

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı müesseselerde çalışan maden işçileriyle bir araya geldi.

        GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, "Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun, emeğin ve alın terinin simgesi meslektaşlarımın gününü kutluyorum. TTK'da çalışan madencilerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Dünya Madenciler Günü mesajı
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Dünya Madenciler Günü mesajı
        Yerin metrelerce altında "kara elmas" mesaisi
        Yerin metrelerce altında "kara elmas" mesaisi
        TTK Genel Müdürü: Çıkartacağımız her bir ton kömüre ülkemizin ihtiyacı var
        TTK Genel Müdürü: Çıkartacağımız her bir ton kömüre ülkemizin ihtiyacı var
        Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi
        Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi
        Zonguldak'ta engelli bireyler temsili trafik uygulaması yaptı
        Zonguldak'ta engelli bireyler temsili trafik uygulaması yaptı
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa