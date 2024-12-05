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        Zonguldak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Zonguldak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:02
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        Zonguldak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Zonguldak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Kasım-4 Aralık tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları" gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık yerler, terminaller ve limanlar denetlendi.

        Denetimlerde 1261 araç, 127'si yabancı uyruklu 3 bin 212 kişi ile 183 umuma açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edildi.

        Kontrollerde 2'si Suriye, 2'si Afganistan, 2'sı Irak ve 1'i İran uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edilerek Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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