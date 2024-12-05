Zonguldak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde 1261 araç, 127'si yabancı uyruklu 3 bin 212 kişi ile 183 umuma açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edildi.

Bu kapsamda yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık yerler, terminaller ve limanlar denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Kasım-4 Aralık tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları" gerçekleştirildi.

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