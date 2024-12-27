Zonguldak'ta keser ve bıçakla 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta 3 kişinin keser ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde dün çıkan kavgada keser ve bıçakla 1'i kadın 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan küçük yaştaki M.D. ve E.D. ile İdris D, Gül K, Kemal D, Uğur K. ile Zara D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.