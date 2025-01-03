Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

Öte yandan anne C.K. ve baba M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

İddiaya göre, Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki evinden bir süreliğine ayrılan anne C.K, eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu E.M.K.’yı boynuna ip dolanmış halde buldu.

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