Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı

Törene, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendika yöneticileri ile madenciler katıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.