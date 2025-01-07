Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı
        ABONE OL

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni düzenlendi.

        Kuyu başında gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

        Törene, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendika yöneticileri ile madenciler katıldı.

        TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te, özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmüş, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerinin ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı
        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı
        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı
        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor
        Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (3)
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (3)
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş