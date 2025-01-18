Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta baba kızın yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı

        Zonguldak'ta baba ve kızının yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta baba kızın yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
        ABONE OL

        Zonguldak'ta baba ve kızının yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı.

        Kozlu ilçesinde dün akşam saatlerinde 67 AS 086 plakalı otomobiliyle özel halk otobüsünden inen H.O'ya (45) ve kızı A.E.O'ya (6) çarparak yaralanmalarına neden olan Zafer K. (25) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlenen şüphelinin 180 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Öte yandan baba ve kızının tedavisinin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Baba- kıza çarpıp sürücünün kendisi olmadığını söyledi, ehliyetsiz ve alkol...
        Baba- kıza çarpıp sürücünün kendisi olmadığını söyledi, ehliyetsiz ve alkol...
        İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelen yayanın öldüğü kaza yerinde keşif yapıl...
        İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelen yayanın öldüğü kaza yerinde keşif yapıl...
        Zonguldak'ta başı kopmuş halde bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin davada...
        Zonguldak'ta başı kopmuş halde bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin davada...
        'Kesik baş' cinayetinde tüm sanıklar beraat etti
        'Kesik baş' cinayetinde tüm sanıklar beraat etti
        İnönü Mağarası'ndaki bulgular, Anadolu'nun "kayıp" topluluğu Kaşkalar'a ait...
        İnönü Mağarası'ndaki bulgular, Anadolu'nun "kayıp" topluluğu Kaşkalar'a ait...
        Zonguldak'taki İnönü Mağarası'nda, 'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a...
        Zonguldak'taki İnönü Mağarası'nda, 'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a...