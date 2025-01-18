Zonguldak'ta baba kızın yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı Zonguldak'ta baba ve kızının yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:10 facebook

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