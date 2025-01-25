Zonguldak'ta freni boşalan midibüs park halindeki araçlara çarpıp devrildi

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park edilen iki araca çarptıktan sonra 2,5 metre yükseklikten yol ile bir apartman arasında yer alan boşluğuna düştü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni boşalınca park halindeki iki araca çarpıp yol ile apartman arasındaki boşluğa düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

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