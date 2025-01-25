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        Zonguldak'ta freni boşalan midibüs park halindeki araçlara çarpıp devrildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni boşalınca park halindeki iki araca çarpıp yol ile apartman arasındaki boşluğa düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 23:09 Güncelleme: 25.01.2025 - 23:09
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        Zonguldak'ta freni boşalan midibüs park halindeki araçlara çarpıp devrildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni boşalınca park halindeki iki araca çarpıp yol ile apartman arasındaki boşluğa düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

        E.K'nin kullandığı 67 AEA 738 plakalı işçi taşıyan midibüsün Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Cevizler kavşağı mevkisinde freni boşaldı.

        Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park edilen iki araca çarptıktan sonra 2,5 metre yükseklikten yol ile bir apartman arasında yer alan boşluğuna düştü.

        Kazada midibüsteki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle park halindeki araçlardan biri kullanılamaz hale geldi, diğerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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