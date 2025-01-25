Zonguldak'ta freni boşalan midibüs park halindeki araçlara çarpıp devrildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni boşalınca park halindeki iki araca çarpıp yol ile apartman arasındaki boşluğa düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni boşalınca park halindeki iki araca çarpıp yol ile apartman arasındaki boşluğa düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.
E.K'nin kullandığı 67 AEA 738 plakalı işçi taşıyan midibüsün Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Cevizler kavşağı mevkisinde freni boşaldı.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park edilen iki araca çarptıktan sonra 2,5 metre yükseklikten yol ile bir apartman arasında yer alan boşluğuna düştü.
Kazada midibüsteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle park halindeki araçlardan biri kullanılamaz hale geldi, diğerinde hasar oluştu.
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