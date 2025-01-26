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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak'ta Kur'an kursunun açılışında konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendi'mizin ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven, birbirine, düşüncesine, inancına saygı gösteren bir toplum ve millet olarak daha iyi durumlara geliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:08
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak'ta Kur'an kursunun açılışında konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendi'mizin ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven, birbirine, düşüncesine, inancına saygı gösteren bir toplum ve millet olarak daha iyi durumlara geliriz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Karadeniz Ereğli ilçesindeki "Mustafa Çınar Kur'an Kursu"nun açılışına katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, kursun açılışına vesile olanlara teşekkür ederek, "Peygamber Efendi'miz şu müjdeyi veriyor: Nerede Kur'an'dan bahsediliyorsa, Kur'an merkeze alınıyorsa o mekanın, o beldenin üzerine Allah'ın melekleri kanatlarını gerer ve rahmet yağdırırlar. Şu mahalle, bu Kur'an kursu sayesinde meleklerin kanatlarından dökülen rahmete kavuşacaklar inşallah." diye konuştu.

        Erbaş, medeniyetlerinin temelinin ilme, irfana ve hikmete dayandığını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in iniş amacı, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. İbrahim Suresi'nin ilk ayetine bakarsanız bunu görürsünüz. 'Kitabı sana, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.' Kur'an-ı Kerim işte bunun için indirilmiştir. Kur'an sayesinde nice insanlar karanlıklardan aydınlığa çıkmıştır." şeklinde konuştu.

        Erbaş, Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimlerin tahsil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

        "Bir insan ne kadar güzel biyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar. Ne kadar iyi sosyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar hatta ne kadar iyi matematik bilirse Kur'an'ı Kerim'i daha iyi anlar. Kur'an'ı Kerim'de öyle matematiksel konular var ki..." diyen Erbaş, şöyle devam etti:

        "Bir insan astronomiyi iyi bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar hatta Yasin Suresi'nde 'Güneş, kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru akmaktadır.' buyurulur. Bu, Allah'ın koyduğu bir ölçüdür. Astronomi ilmi Kur'an'ı daha iyi anlamamıza vesile oluyor. İşte burada çocuklarımız Kur'an'ı öğrenirken Kur'an'ı daha iyi anlamak için öğrendiğimiz ilimleri de öğrenecekler. Onun için İslami ilimlerde, İslam medeniyetinin ilim tarihinde, dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yoktur. Hepsi dini ilimdir yani bizim anlayışımıza göre tefsir ne kadar dini ilim ise astronomi de o kadar dini ilimdir. Hadis ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir."

        - "Kur'an'ın hedefi iyi insan yetiştirmek"

        Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları protokollerin iyi insan yetiştirmek üzerine olduğunu, Cenabıhakk'ın takdiri ve Kur'an'ın hedefinin de iyi insan yetiştirmek olduğunu vurguladı.

        Allah'ın iyi insanları sevdiğini, bu gerçeğin defalarca Kur'an'ı Kerim'de zikredildiğini belirten Erbaş, Kur'an'ın, bütün insanlığın, toplumların iyi olmaları için öğüt verdiğini, bütün peygamberlerin izlediği yol ve metodun da bu olduğunu anlattı.

        Erbaş, birlikte yaşama tecrübesini dünyaya öğretenin Kur'an olduğunun altını çizerek, şunları dile getirdi:

        "Peygamber Efendi'mizin ahlakı ile ahlaklanan nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bütün Kur'an'ın hedefi, Efendimiz'in hedefi ahlaklı insan yetiştirmektir. Onun için Peygamber Efendi'miz, 'Kıyamet günü günahlar, sevaplar, iyilikler, kötülükler tartılacak. O tartıda en ağır basan iyilik, güzellik, en ağır basan sevap güzel ahlak olacak.' buyuruyor. İşte biz neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven, birbirine, düşüncesine, inancına saygı gösteren bir toplum ve millet olarak daha iyi durumlara geliriz."

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu da maneviyatın ışığında gençleri eğitmek ve ahlaki değerleri sağlam temellere oturtmak için hayata geçirilen Kur'an kursunun ilçe ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Yapımını sağladığı yurda babasının ismi verilen iş insanı Abdurrahman Çınar, Erbaş'a çeşitli hediyeler takdim etti. Erbaş da desteklerinden ötürü Çınar'a teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

        Erbaş ve beraberindekiler, daha sonra kurs binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra Valiliği ziyaret eden Erbaş, Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanmasının ardından şeref defterini imzaladı.

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