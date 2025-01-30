Zonguldak'ta otomobilini park ederken fren yerine gaza basan sürücü, eşine çarptı
Zonguldak'ta otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, aracın önünde duran eşine çarparak yaralanmasına neden oldu.
Zonguldak'ta otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, aracın önünde duran eşine çarparak yaralanmasına neden oldu.
Yeni Mahalle TOKi konutları mevkisinde, 67 ADS 826 plakalı otomobilini park etmeye çalışan Bülbül D. (71), fren yerine gaza basınca aracın önünde bulunan eşi Sıtkı D'ye (73) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Sıtkı D, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sıtkı D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.