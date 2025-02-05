Genel Maden İşçileri Sendikası Yeşil'den 6 Şubat depremlerinin 2. yılı mesajı:

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, maden işçilerinin deprem haberini alır almaz yardım için bölgeye gittiğini hatırlattı.

Gönüllü 3 bin 800 ve 51 MTA işçisi arkadaşlarının arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Yeşil, "Bu büyük felakette madenciler olarak enkaz altından duyduğumuz her nefese yetişmeye çalıştık. 'Girilemez' denilen en riskli enkaza büyük cesaret ve tecrübeyle girerek yüzlerce insanımızı o enkazın altından sağ çıkararak sadece o insanlara değil ülkemize de acı günlerde umut olduk." ifadelerini kullandı.

Yeşil, enkazdan çıkardıkları her canla ve aileleriyle aynı sevinci yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Depremde enkaz altından kurtardığımız depremzede kardeşlerimizle onların ve depremde hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle gönül köprüleri kurduk. Depremin üzerinden geçen iki yılda onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Arama kurtarma çalışmalarında büyük cesaretle, gösterdikleri üstün gayretlerle 'girilemez' denilen en riskli enkaza madencilik tecrübesi ve teknikleriyle girerek yüzlerce cana nefes, milletimize umut olan tüm madencilere teşekkür ediyoruz. Ülkemizin kahramanları haline gelen değerli madencilerle gurur duyuyoruz."

Maden işçilerinin kahramanlıklarını, kurtarma görüntüleriyle madencilerin ve depremzedelerin anlatımlarıyla "K-ÖMÜR" belgeselini hazırlayarak tarihe not düştüklerini aktaran Yeşil, maden işçisinin yeraltında olduğu gibi yer üstünde de ülke için ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdiğini belirtti.