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        Asrın felaketinde madencilerin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerinin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:40
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        Asrın felaketinde madencilerin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerinin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazdan 24 saat sonra madenciler tarafından kurtarılan Veli Gövtaş, eşi Tuğçe ve kızları Ece ve Eylül Gövtaş da katıldı.

        BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, hafızalara kazınan asrın felaketiyle ülkenin en büyük acılarından birini yaşadıklarını söyledi.

        Her zor zamanda olduğu gibi devletin ve milletin tek vücut olarak hareket etmesinin önemine dikkati çeken Özölçer, "Yerin yüzlerce metre altında alın teri döken, ülkemizin refahı ve kazancı için çalışan fedakar madencilerin deprem bölgesinde gösterdikleri üstün gayretlerin hakkını asla ödeyemeyiz." diye konuştu.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de yaşanan acıların unutulmaması için bu belgeselin hazırlandığını ifade etti.

        Madencilerin deprem haberini alır almaz bölgeye gittiğini belirten Yeşil, "Bu süreç çok zorlu bir süreçti. Madencilerimizin deprem bölgesinde yaptıkları o kahramanlıkların izahı yok. Kahramanmaraş'ta bir binanın iş makinesi tarafından tutulduğu anda enkazda çalışan madencilerimize, 'Burası çok güvenli değil, çıkın.' diye bağırmama rağmen 'Başkanım 2 dakika' deyip o enkazdan 2 vatandaşımızı sağ olarak çıkardılar. Bunu kimseye yaptıramazsınız. Madencilerimiz ile depremzede vatandaşlarımız arasında çok ciddi gönül bağları oluştu." dedi.

        Belgeselin hazırlık sürecinden ve içeriğinden bahseden yönetmen Gürkay Gündoğan da kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

        Daha sonra düzenlenen "Deprem Güvenli Yaşamı Nasıl Tesis Ederiz?" başlıklı konferansta, Zonguldak BEUN Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

        Daha sonra arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra 4 maden işçisi ile 5 depremzedenin duygu ve düşüncelerine yer verilen 40 dakikalık belgeselin gösterimi yapıldı.

        Veli Gövtaş, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, belgeselde emeğe geçenlere teşekkür ederek, "Umarım böyle bir şeyi tekrar yaşamayız. Madenciler artık bizim kahramanlarımız. Zonguldak neresi, Hatay neresi ama bir şekilde kader bizi birleştirdi. Onların önünde ceket ilikliyoruz, saygı duruşuna geçiyoruz. Gerçekten bunlar tarif edilemez duygular. Artık Karadenizli ağabeylerimiz, ailelerimiz var." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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