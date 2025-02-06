Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı.

Zonguldak Demokrasi Platformu öncülüğünde, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ikinci yılında anma programı düzenlendi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Tarihin en büyük depremini yaşadıklarını belirten Yeşil, "Unutmamak ve unutturmamak adına Madenci Anıtı'nda bir aradayız. Depremle ilgili bizler bir belgesel hazırladık. Madencilerimizin orada özverili şekilde bir nefese can olmak için canları pahasına yaptıkları çalışmaları anlatmak ve farkındalık yaratmak istedik. Deprem bizim gerçeğimiz. Bu gerçekten kaçamayız. Bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Zonguldak Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Erdoğan Kaymakçı da arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bu konudaki uzmanlıklarıyla fark yaratan madencilerin göçük ve enkaza girerek yüzlerce insanı kurtardığını anlattı.​​​​​​​