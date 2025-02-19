Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla vakfı halka tanıtacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla vakfı halka tanıtacaklarını söyledi.

        Sipahioğlu, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de Erdemir Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı sunumda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini, vakfın illerde valiler, ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka anlatmayı planladıklarını belirtti.

        Her ilçede personel bulmanın mümkün olmayacağını, fahri tanıtım kurulu üyeleriyle sıkı işbirliğiyle vakfın daha çok tanıtımını yapabileceklerini anlatan Sipahioğlu, "Temelde vakfın bilinirliğini, görünürlüğünü artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Vakfın, yönetim kurulu ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapan Sipahioğlu, vakfın doğrudan 74 savunma sanayi şirketine ortak olduğuna dikkati çekti.

        Amaçlarının, TSK'nin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak olduğunu anlatan Sipahioğlu, şöyle devam etti:

        "Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinde 6 bin 616 tane vakıftan 6 bin 615 tanesini ayırıyorum, bizim vakfımızı ayrıştıran 2 özellik var. Bir, bu vakfın ne kadar önemli olduğunu şöyle vurgulamak istiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde vakfın başında cumhurbaşkanı olan tek vakıf, ikincisi amacı kazandığı kaynağı silahlı kuvvetlerinin modernizasyon için doğrudan kullanan tek vakıftır."

        Toplantıya, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Ahmet Öztürk, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        1 ayda 20'den fazla kaza olan yola 'radarlı' önlem
        1 ayda 20'den fazla kaza olan yola 'radarlı' önlem
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen bank...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen bank...
        Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen banka personeli g...
        Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen banka personeli g...
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan "kıdem tazminatlarının ödenmediği" idd...
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan "kıdem tazminatlarının ödenmediği" idd...
        Evlerinin yolunu kapatan heyelan, 'özel mülk' diye temizlenmedi
        Evlerinin yolunu kapatan heyelan, 'özel mülk' diye temizlenmedi
        Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle 3 ev tahliye edildi
        Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle 3 ev tahliye edildi