Zonguldak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla vakfı halka tanıtacaklarını söyledi.

Sipahioğlu, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de Erdemir Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı sunumda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini, vakfın illerde valiler, ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka anlatmayı planladıklarını belirtti.

Her ilçede personel bulmanın mümkün olmayacağını, fahri tanıtım kurulu üyeleriyle sıkı işbirliğiyle vakfın daha çok tanıtımını yapabileceklerini anlatan Sipahioğlu, "Temelde vakfın bilinirliğini, görünürlüğünü artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Vakfın, yönetim kurulu ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapan Sipahioğlu, vakfın doğrudan 74 savunma sanayi şirketine ortak olduğuna dikkati çekti.

Amaçlarının, TSK'nin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak olduğunu anlatan Sipahioğlu, şöyle devam etti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinde 6 bin 616 tane vakıftan 6 bin 615 tanesini ayırıyorum, bizim vakfımızı ayrıştıran 2 özellik var. Bir, bu vakfın ne kadar önemli olduğunu şöyle vurgulamak istiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde vakfın başında cumhurbaşkanı olan tek vakıf, ikincisi amacı kazandığı kaynağı silahlı kuvvetlerinin modernizasyon için doğrudan kullanan tek vakıftır."

Toplantıya, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Ahmet Öztürk, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.