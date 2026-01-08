Habertürk
        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:42 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:48
        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        K.T'nin kullandığı 67 EN 433 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde refüje çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

