Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
K.T'nin kullandığı 67 EN 433 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.