Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Törende faciada hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile madenciler katıldı.

GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

16 yıllık maden işçisi Özgür Sepetçi, gazetecilere, hayatını kaybeden madencileri rahmetle andıklarını belirterek, "Devletimize ve ekonomimize her zaman katkıda bulunacağız. Bizler yer altındaki kaynaklarımızı çıkarmaya devam edeceğiz. Doğayla mücadele halindeyiz ve buna alıştık. Bizlere zor gelmiyor." dedi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri faciadan 5 yıl sonra bulunabilmişti.