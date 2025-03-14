Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü defnedildi

Çaydeğirmeni beldesi Şahintepe mevkisinde, dün hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Ahmet Can Yolcuoğlu'nun (15) cenazesi, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyüne getirildi.

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