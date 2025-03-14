Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü defnedildi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Çaydeğirmeni beldesi Şahintepe mevkisinde, dün hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Ahmet Can Yolcuoğlu'nun (15) cenazesi, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyüne getirildi.
Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Yolcuoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra köy sakinleri katıldı.
Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü H.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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