Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı imha edildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
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