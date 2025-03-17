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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:30
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı imha edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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