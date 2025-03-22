Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kaymakam Adem Kaya başkanlığında, robotik kodlama, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunları komisyonları ile bir dizi toplantı düzenlendi.

Toplantılarda, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilecek organizasyonların planlaması yapılarak görev dağılımları belirlendi.

Çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklerde, robotik kodlama, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunlarıyla ilgili çeşitli yarışmalar ve şenlikler düzenlenecek.

- Kaymakam Şıktaş'tan jandarma teşkilatına ziyaret

Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, ilçede görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette görevli personelle sohbet eden Kaymakam Şıktaş, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İftar programı öncesinde jandarma personeliyle yapılan görüşmede, güvenlik hizmetleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Şıktaş, jandarma teşkilatının halkın güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını belirterek, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Şıktaş, jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

Dua edilmesinin ardından iftar yapıldı.