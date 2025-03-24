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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:37
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak'ta haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantıda terörle mücadele, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimler, trafik güvenliği, mali ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadeledeki son gelişmeler, asayişin genel durumu, düzensiz göçle mücadele, okul çevresi güvenliği ve siber suçlarla mücadele gibi birçok başlık ele alındı.

        - Zonguldak'ta hentbol heyecanı başladı

        Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının 2024-2025 yılı faaliyet programında yer alan hentbol branşı küçükler kız ve erkek kategorisi grup birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Site Spor Salonu'nda, 24-27 Mart tarihlerinde gerçekleşecek turnuva, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Turnuvaya 8 şehirden erkeklerde 8, kızlarda ise 7 takım katılım sağladı.

        - 24 derslikli Yayla Ortaokulu için çalışma başlıyor

        Zonguldak'ta yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen Yayla Ortaokulu'nda çalışmaların başlayacağı tarih belli oldu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Mustafa Çağlayan, kentte Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Hastane Sokak üzerinde 70 yıldır yüzlerce öğrenci yetiştiren ve yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okulun 2022'de boşaltıldığını anımsattı.

        Çağlayan, 24 derslikli olarak inşa edilecek yeni Yayla Ortaokulu'nda çalışmaların hız kazandığını aktararak, "İhalesi tamamlanan Yayla Ortaokulu'nun, arife gününe kadar Kültür Varlıkları Kurulundan çalışmalar için izin alınarak ilk kazmanın vurulması planlanıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak okulun yeniden öğrencilere kapılarını açması hedefleniyor. Modern şekilde inşa edilecek 24 derslikli yeni Yayla Ortaokulu, basketbol sahası, oyun alanları ve yeşil peyzajıyla yeni görünüme kavuşacak." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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