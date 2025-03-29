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        Özel sporcu Eda Nur Biçer, Dünya Kış Oyunları'ndaki başarısıyla göz doldurdu

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta 16 yaşındaki Eda Nur Biçer, 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:26
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        Özel sporcu Eda Nur Biçer, Dünya Kış Oyunları'ndaki başarısıyla göz doldurdu
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        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta 16 yaşındaki Eda Nur Biçer, 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

        Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan, öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan disleksi nedeniyle Özüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde destek eğitimi alan Eda Nur, televizyonda izleyip ilgi duyduğu kayak sporuna uzman özel eğitim öğretmeni Şaban Kayış'ın desteğiyle başladı.

        Geçen yıl başladığı sporda azmi ve çalışkanlığı sayesinde milli formayı giymeye hak kazanan Eda Nur, İtalya'da 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenen 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda alp disiplini dev slalom finalinde 1.26.29'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

        Oyunlarda, Super G slalom finali ile alp disiplini başlangıç seviyesi slalom finalinde gümüş madalya kazanan Eda Nur, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

        - "İnsanlar hayallerinin peşinden koşsunlar"

        Eda Nur Biçer, AA muhabirine, önceleri voleybola ilgi duyduğunu ancak televizyonda izledikten sonra kayak sporuna merak duymaya başladığını söyledi.

        "Bir gün ben de kayabilir miyim?" düşüncesiyle kayak sporuna özendiğini belirten Eda Nur, "Bu hevesimi öğretmenime söyledim. O da bana yardımcı oldu." dedi.

        Eda Nur, organizasyonun kendisi için çok heyecanlı geçtiğinden bahsederek, "Çok değişik duygular hissettim, çok mutlu oldum. Ülkemi temsil etmek gurur vericiydi. Böyle bir başarı elde edeceğimi düşünmüyordum. Altın madalyayı kazanmak benim için şaşırtıcı oldu." diye konuştu.

        İnsanlardan olumlu tepkiler aldığını aktaran Eda Nur, "İnsanlar beni tebrik ediyor. 'Gururlandık.' diyorlar. Ben de mutlu oluyorum." dedi.

        Eda Nur, çok çalışmanın insanı başarıya götürdüğünü dile getirerek, "İnsanlar hayallerinin peşinden koşsunlar. 'Yapamam, edemem.' diye ümitsizliğe kapılmasınlar. Her zaman denesinler, olmazsa bir daha denesinler. Kaybetmek kötü bir şey değil." ifadelerini kullandı.

        Farklı ülke görmenin ve farklı insanlar tanımanın kendisi için değişik bir deneyim olduğunu anlatan Eda Nur, yeni başarılar elde etmek için çok çalışacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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