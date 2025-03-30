Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Polisevi'nde düzenlenen programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir ramazan ayını daha sağlıklı şekilde geçirdikleri için Allah’a şükrettiklerini söyledi.

Bayramların bütün kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu günler olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Allah hiçbirimizin kalbini karartmasın. Çok büyük bir millet ve devletiz. Allah’ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz, bahtımız açıktır. Yolumuza birçok şey çıkacaktır. Dikensiz yol yoktur. Yürüyüp gideceğiz, birbirimize sarılacağız. Her koşulda bunu yapmaya mecburuz. Bunu hiç kimse unutmasın. Herkesin bayramı mübarek olsun." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.