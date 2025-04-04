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        Zonguldak'taki Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesi yağışlarla yükseldi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde içme suyu, sulama ve enerji üretimi kaynağı olarak kullanılan Kızılcapınar Barajı'ndaki su seviyesi, bölgede etkili olan yağışların ardından artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:24 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:54
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        Zonguldak'taki Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesi yağışlarla yükseldi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde içme suyu, sulama ve enerji üretimi kaynağı olarak kullanılan Kızılcapınar Barajı'ndaki su seviyesi, bölgede etkili olan yağışların ardından artış gösterdi.

        Ova köyü Kızlar Çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajın, geçen yaz yağışların azlığı nedeniyle 98 kotuna düşen doluluk oranı, sonbahar ve kış aylarındaki yağışların ardından 106 kotuna yükseldi.

        Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, AA muhabirine, geçen yaz kuraklık nedeniyle su kaynaklarının giderek azalıp tehlikeli sınıra ulaştığını belirtti.

        Koca, bu yıl sonbahar ve kış aylarında yağmur ve kar yağışıyla yer altı suyu ve baraj seviyelerinin yükseldiğini belirterek, "Baraj seviyemiz henüz istediğimiz noktada değil, ancak nisan ve mayıs aylarında beklenen bahar yağmurlarıyla istenen seviyeye ulaşacağını düşünüyoruz. Bu yıl su sıkıntısı yaşanmasını beklemiyoruz." diye konuştu.

        Koca, vatandaşlardan su kullanımı konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyerek, "Suyu dikkatli kullanmaları, tasarruf etmeleri, bilinçli tüketim yapmaları gerekmektedir. Su yenilenebilir bir kaynak değildir, tükettikçe azalan ve biten bir kaynaktır. Değerli bir kaynak olduğu için su tüketimlerine dikkat edilmeli." şeklinde konuştu.

        Şu an barajın 105-106 kotlarında olduğunu bildiren Koca, "Geçen yıl 98-99 kotlarına kadar düşmüştü. Şu anda emniyetli olarak çalışıyor baraj. Yaz aylarına doğru 112-113 seviyelerine kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

        Bu arada, bölgede içme suyu, sulama ve enerji üretimi kaynağı olarak kullanılan baraj havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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